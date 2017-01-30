В МРЭО на Доватора некоторых автовладельцев ждет скидка на госпошлину

В Ростове открылся новый регистрационный пункт МРЭО. Дополнительные окна на улице Доватора будут обслуживать тех автовладельцев, которые обратились через портал госуслуг. Чтобы не стоять в очереди, необходимо зарегистрироваться на портале, подать заявку и прийти к установленному времени. Кроме того, при оплате госпошлины через сайт для автомобилистов предусмотрена скидка 30 процентов.

«На территории Ростовской области организовано 19 пунктов, где оказываются госуслуги гражданам по регистрации ТС, а также замена-выдача водительских удостоверений. Сегодня мы открываем 20-й пункт, который дислоцируется на Доватора, 154, совместно с этим пунктом. Но будет отдельно оказываться услуга именно только по регистрации ТС в электронном виде. Т.е. те граждане, которые записались через сайт госуслуг будут приниматься только там», — говорит начальник МРЭО ГИБДД, майор полиции Александр Линник.