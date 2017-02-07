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ОБЩЕСТВО

Ростовчане смогут посетить музей истории органов правопорядка Дона

15:58 Вторник, 07.02.2017

мвд10 февраля всего на несколько часов для всех желающих распахнет свои двери музей истории органов правопорядка Дона. День открытых дверей пройдет с 10 до 15 часов. Экскурсанты смогут познакомиться с уникальными экспонатами. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, акция проводится в преддверии Дня создания органов внутренних дел Дона.

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