Ростовчане смогут посетить музей истории органов правопорядка Дона

10 февраля всего на несколько часов для всех желающих распахнет свои двери музей истории органов правопорядка Дона. День открытых дверей пройдет с 10 до 15 часов. Экскурсанты смогут познакомиться с уникальными экспонатами. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, акция проводится в преддверии Дня создания органов внутренних дел Дона.