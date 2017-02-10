В ночь с пятницы на субботу ростовчане увидят лунное затмение и комету
Сегодня ночью ростовчане смогут увидеть сразу два уникальных астрономических явления: лунное затмение и пролетающую комету. Максимально тусклым небесное светило будет около 4-х утра. Тогда же над городом пронесется комета, которую астрономы называют «новогодней».
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