В ночь с пятницы на субботу ростовчане увидят лунное затмение и комету

Сегодня ночью ростовчане смогут увидеть сразу два уникальных астрономических явления: лунное затмение и пролетающую комету. Максимально тусклым небесное светило будет около 4-х утра. Тогда же над городом пронесется комета, которую астрономы называют «новогодней».