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В ночь с пятницы на субботу ростовчане увидят лунное затмение и комету

15:06 Пятница, 10.02.2017

Сегодня ночью ростовчане смогут увидеть сразу два уникальных астрономических явления: лунное затмение и пролетающую комету. Максимально тусклым небесное светило будет около 4-х утра. Тогда же над городом пронесется комета, которую астрономы называют «новогодней».

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