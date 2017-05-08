В Новочеркасске 9 мая выступит ‘Фронтовая бригада’

В Новочеркасске 9 мая стартует новый этап авторского проекта «Фронтовая бригада». Такой проект реализуется в Новочеркасске уже 2 года. Он существует под эгидой Новочеркасского благочиния. Это авторский проект Дмитрия Девятова. Проект успешно реализуется и имеет огромный отклик горожан. По адресам, где живут ветераны войны, не имеющие возможности выйти из дома, приезжают грузовые машины с концертной агитбригадой, как в те далёкие военные годы, поднимая боевой дух солдат и офицеров на передовой. В этом году фронтовая бригада под командованием лейтенанта Дмитрия Девятова даст концерты сразу в двух местах.