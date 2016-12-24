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ОБЩЕСТВО

В Новочеркасске откроют выставку, посвященную истории десантного корабля

13:50 Пятница, 23.12.2016

Накануне мэр Владимир Киргинцев встретился с заместителем командира большого десантного корабля «Новочеркасск», сообщает сайт местной администрации. Сейчас корабль стоит на плановом капремонте. Моряки с нетерпением ждут возвращения корабля в строй. Это произойдет через два месяца.

Представитель судна рассказал, что последние несколько лет для «Новочеркаска» были непростыми: в 2014 году корабль совершил 10 походов в Средиземное море, при этом он прошел почти 30 тысяч морских миль. По итогам 2014 года был признан лучшим кораблем 2 ранга Черноморского флота. В 2015 году состоялось еще 10 походов в Средиземное море к берегам Сирии. В этом же году корабль совершил три боевых похода. Отметим, что экипаж морпехов, среди которых находился и Александр Позынич, доставил именно «Новочеркасск».

Владимир Киргинцев и Дмитрий Казакевич договорились о создании выставки, посвященной истории большого десантного корабля. Посетив ее, жители города смогут узнать его боевой путь. Место для расположения стендов определят в ближайшее время.

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