В Новочеркасске открыли памятник Александру Позыничу

Сегодня в Александровском саду Новочеркасска открыли памятник Александру Позыничу. Он был морпехом, выполняя боевое задание погиб в Сирии в 2015 году. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Памятник представляет собой двухметровую скульптуру, это копия самого Александра Позынича с автоматом Калашникова в руках. Изготовили памятник в Оренбурге с помощью композитных материалов. При этом советовались с военным экспертами, чтобы не допустить никаких неточностей. На открытие сегодня пришли те, кто лично знал героя, а также его родные и близкие.

«Была такая ситуация, когда около рынка хулиганы обижали маленького мальчика. Он пошел и заступился, его тоже сильно избили. Тогда Александр сам еще был подростком. После этого он признался: «Сижу весь в крови, мне очень больно, но на душе хорошо, потому что я заступился за того, кому нужна была помощь», — рассказал дядя Александра Позынича Павел Доброхотов.

Отметим, памятник поставили в основном на добровольные пожертвования самих жителей Новочеркасска. Напомним, в ноябре 2015 года российский самолет Су-24 был сбит турецким истребителем, экипажу удалось катапультироваться. Начались поисково-спасательные операции, в которых и принял участие Александр Позынич. Он погиб, спасая жизнь своих коллег. Ему было всего 25 лет. Александру Позыничу присвоен Орден Мужества посмертно.