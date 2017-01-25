В Новочеркасске проходит Губернаторский бал, посвященный Дню студента

В крытом дворе Новочеркасского политехнического университета звучит вальс. Традиционный Губернаторский бал в честь Дня студента начался час назад.

Студенты справились не только с вальсом, но и полькой и кадрилью. Танцевальная программа уже позади. Только что закончилось традиционное общение губернатора и студентов. Ребята могли задать любой вопрос главе региона, также в своей приветственной речи губернатор поздравил всех с праздником. Также собравшимся удалось пообщаться с московскими студентами, телемост — новшество этого года.

Внешний вид участников праздника элегантен. Все костюмы подбирались заранее, все молодые люди в смокингах, а дамы в длинных платьях. Девушки старались соответствовать эпохе: сделали высокие прически, подобрали перчатки и украшения, но все же вместо вееров чаще всего в руках у них можно было увидеть современные гаджеты, это и понятно — хочется запомнить каждый момент мероприятия. До начала торжества съемочной группе телерадиокомпании «Дон-ТР» удалось пообщаться с участниками бала и они поделились своими эмоциями.

«Очень шикарные, красивые платья, атмосфера того времени. Просто дух захватывает», — призналась участница Губернаторского бала.

«У нас есть танцевальный коллектив в институте, там нам предоставили платья и фраки», — раскрыл секрет один из студентов.

«Когда пригласили, я очень обрадовалась, поэтому готовилась долго и тщательно», — сказала еще одна студентка.

Все остались довольны и наверняка примут участие и в подобном празднике и в следующем году. Сейчас звуки мазурки уже сменились на современные ритмы. Идет торжественная программа, подготовленная для студентов, впереди их ожидает концертная программа.