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ОБЩЕСТВО

В Новочеркасске состоялся кулинарный поединок среди юных поваров

12:03 Среда, 22.02.2017

В Новочеркасске десятки юных поваров сошлись в кулинарном поединке. Состязание прошло в рамках регионального чемпионата «Worldskills Russia». Из ограниченного набора продуктов конкурсанты должны были приготовить первое блюдо с гарниром, мясной рулет и десерт. Эксперты оценивали готовность каждого компонента, аромат, консистенцию и общую гармонию вкуса. Победители отправятся на отборочный чемпионат в Якутск, а лучшие из лучших получат шанс представлять Россию на международных соревнованиях.

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