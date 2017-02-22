В Новочеркасске состоялся кулинарный поединок среди юных поваров

В Новочеркасске десятки юных поваров сошлись в кулинарном поединке. Состязание прошло в рамках регионального чемпионата «Worldskills Russia». Из ограниченного набора продуктов конкурсанты должны были приготовить первое блюдо с гарниром, мясной рулет и десерт. Эксперты оценивали готовность каждого компонента, аромат, консистенцию и общую гармонию вкуса. Победители отправятся на отборочный чемпионат в Якутск, а лучшие из лучших получат шанс представлять Россию на международных соревнованиях.