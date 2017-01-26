В Новочеркасске Татьянин день отметили Губернаторским балом

Ростовская область отмечает День студента. Праздничные мероприятия запланированы на три дня. Завтра в донской столице в конгресс-холле ДГТУ состоится театрализованное представление для студентов, преподавателей и ректоров ведущих вузов региона. А открыли Татьянин день накануне традиционным Губернаторским балом. Елизавета Немёнова работала в Новочеркасске.

Это пока на них вместо вечерних костюмы спортивные. Как только завершится генеральная репетиция, молодые люди облачаться в вечерние наряды. В честь Дня студентов в Новочеркасске традиционный бал.

800 лучших студентов региона не один вечер провели, репетируя мазурку, вальс и кадриль. И вот свершилось — они на балу. И пусть в руках чаще не веер, а мобильный телефон, он призван не разрушить атмосферу прошлых веков, а наоборот сохранить в памяти на долгие годы.

«Меня пригласили и я очень обрадовалась, готовилась очень долго и тщательно», — призналась студентка ДГТУ Екатерина Верхутина.

Как только раздаются первые звуки старинной музыки, современные студенты перевоплощаются: появляется особая осанка и выправка. Открывая бал, молодые люди волнуются, но при этом не забывают улыбаться.

Традиционно с праздником студентов поздравил губернатор Ростовской области. В своей приветственной речи он отметил, что молодежь Дона — это будущее региона.

«Сегодня очень многое делается в стране, и в регионе для того, чтобы создавать условия для активной позиции и самореализации молодых людей», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Гостям до последнего не раскрывали программу. Новшеством этого года стал телемост с московскими студентами. Он, как машина времени, перенес участников бала обратно в современность.

После неформального общения с губернатором бал не заканчивается. Ритмы мазурки и вальса сменяют современные мелодии, а отрепетированные танцы уступают место экспромту. Встретиться вновь в этом зале в нарядах Наташи Ростовой и Андрея Болконского теперь удастся только через год.