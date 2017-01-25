В Новочеркасске в честь Дня студента проведут Губернаторский бал

Несколько сотен студентов со всего Дона закружатся сегодня в едином вальсе в Новочеркасске. Губернаторский бал дает в честь Дня российского студенчества Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова. Каждый вуз Ростовской области представит несколько лучших студенческих пар. На девушках будут бальные платья, на юношах — смокинги. Участники, по традиции, исполнят полонез и споют гимн студенчества «Gaudeamus». Собравшихся с Днем студента поздравит донской губернатор Василий Голубев.