В Новошахтинске и Красном Сулине испытывают трудности с подвозом воды
Роспотребнадзор и Минприроды Дона выясняют причины загрязнения воды в Соколовском водохранилище. В Новошахтинске и Красном Сулине уже третьи сутки отключено водоснабжение. Без воды остаются около 130 тысяч человек.
Когда возобновят подачу, неизвестно — официальных комментариев на этот счет пока нет. По словам местных жителей, есть трудности с подвозом воды — из-за большого спроса её доставляют спустя длительное время либо уже поздно ночью. Власти призывают покупать бутилированную воду, но она исчезла с прилавков магазинов. Люди также собираются у родников.
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