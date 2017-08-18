В Новошахтинске и Красном Сулине испытывают трудности с подвозом воды

Роспотребнадзор и Минприроды Дона выясняют причины загрязнения воды в Соколовском водохранилище. В Новошахтинске и Красном Сулине уже третьи сутки отключено водоснабжение. Без воды остаются около 130 тысяч человек.

Когда возобновят подачу, неизвестно — официальных комментариев на этот счет пока нет. По словам местных жителей, есть трудности с подвозом воды — из-за большого спроса её доставляют спустя длительное время либо уже поздно ночью. Власти призывают покупать бутилированную воду, но она исчезла с прилавков магазинов. Люди также собираются у родников.