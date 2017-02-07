В обращение вышел почтовый блок, посвященный талисману ЧМ-2018

7 февраля в обращение вышел почтовый блок с изображением официального талисмана ЧМ-2018. Содержащий марку размером 30×42 миллиметра, изданный тиражом в 250 тысяч экземпляров, блок уже поступил в продажу.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Ростова-на-Дону и еще 11 городов России.

Новый почтовый блок гасится штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» и указанием места и даты проведения специального гашения.