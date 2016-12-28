В одном из ростовских торговых центров гуляла канадская пума

За новогодними подарками в один из ростовских торговых центров заглянули один четвероногий и один пернатый покупатели. Так организаторы цирковой шоу-программы «Тайны джунглей» решили напомнить, что лучшее новогоднее времяпрепровождение — это поход туда, где можно получить море впечатлений. А именно в Ростовский цирк.

Канадской пуме в торговом центре вполне комфортно: с хозяйкой-дрессировщицей Натальей Исайчевой подросток — а Нику всего 5 лет — часто выбирается на такие мини-представления. Вместе с ним здесь и акробаты, клоун, попугай Лорик — такой мини-формат большого цирка. Так московский Росгорцирк между представлениями завлекает на новую программу людей.

«У нас очень хорошая постановка, нестандартно, но очень интересно и детям, и взрослым будет. Много животных, много акробатов, артистов, воздушников. Всего полно», — говорит дрессировщик канадских пум Наталья Исайчева.

Для ростовчан подготовили новогоднюю сказку «Тайны джунглей», где по традиции есть добрые и злые герои, есть дед Мороз со Снегурочкой. И, конечно, просто масса животных.

«Мы сюда взяли самых общительных и самых смотрибельных. Хотя в Ростовском цирке у нас еще остались наиболее смотрибельные большие животные, такие как белые тигры, лошади, обезьянки, собачки. Так что мы всех ждем. Мы работаем до 15 января каждый день. Пожалуйста, приходите», — говорит дрессировщица, руководитель номера «Высшая школа верховой езды» Вера Мещанова.

Представление будет идти в Ростовском цирке до 15-го января включительно.