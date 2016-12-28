Лента новостей

ОБЩЕСТВО

В одном из ростовских торговых центров гуляла канадская пума

21:29 Среда, 28.12.2016

За новогодними подарками в один из ростовских торговых центров заглянули один четвероногий и один пернатый покупатели. Так организаторы цирковой шоу-программы «Тайны джунглей» решили напомнить, что лучшее новогоднее времяпрепровождение — это поход туда, где можно получить море впечатлений. А именно в Ростовский цирк.

Канадской пуме в торговом центре вполне комфортно: с хозяйкой-дрессировщицей Натальей Исайчевой подросток — а Нику всего 5 лет — часто выбирается на такие мини-представления. Вместе с ним здесь и акробаты, клоун, попугай Лорик — такой мини-формат большого цирка. Так московский Росгорцирк между представлениями завлекает на новую программу людей.

«У нас очень хорошая постановка, нестандартно, но очень интересно и детям, и взрослым будет. Много животных, много акробатов, артистов, воздушников. Всего полно», — говорит дрессировщик канадских пум Наталья Исайчева.

Для ростовчан подготовили новогоднюю сказку «Тайны джунглей», где по традиции есть добрые и злые герои, есть дед Мороз со Снегурочкой. И, конечно, просто масса животных.

«Мы сюда взяли самых общительных и самых смотрибельных. Хотя в Ростовском цирке у нас еще остались наиболее смотрибельные большие животные, такие как белые тигры, лошади, обезьянки, собачки. Так что мы всех ждем. Мы работаем до 15 января каждый день. Пожалуйста, приходите», — говорит дрессировщица, руководитель номера «Высшая школа верховой езды» Вера Мещанова.

Представление будет идти в Ростовском цирке до 15-го января включительно.

Еще темы рубрики

28 декабря 2016
В одном из ростовских торговых центров гуляла канадская пума
28 декабря 2016
До Нового года аппараты Елатомского приборного завода можно купить по старым ценам
28 декабря 2016
‘Тагмет’ устроил для детей новогодний праздник
28 декабря 2016
Рынок поддержанных автомобилей на Дону вырос на 3,4%

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.