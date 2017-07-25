В Октябрьском районе снят карантин по гриппу птиц
Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение об отмене карантина в Октябрьском районе. Его ввели из-за вспышки гриппа птиц на территории «Птицефабрики Маркинской». Ограничения сохранялись на предприятии с апреля 2017 года. Тогда же карантин был установлен на участке ООО «Евродон», сняли его 7 июля. После отмены ограничений, сообщили в областной станции по борьбе с болезнями животных, донской регион полностью оздоровлен от гриппа птиц.
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