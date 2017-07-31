В первые дни августа сотни ростовчан останутся без света

Из-за проведения ряда работ на электросетях 1 и 2 августа десятки улиц Ростова останутся без света. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на ростовские электросети.

1 августа света не будет:

с 07:00 до 17:00 — на ул.Дарвина 63-71, 70-72; ул.Линейная 61-101, 68-110;

с 09:00 до 17:00 — на ул.2-я Краснодарская 70, 70/1, 72, 74, 76, 76/1, 78, 78/1, 78/2, 78/3.

2 августа электричество отключат по адресам:

с 09:00 до 17:00 — ул. 30-я линия 1-11, 2-10; ул. 31-я линия 1-5; ул. 32-я линия 1-17, 2-22; ул.Ереванская 12-30, 17-25; ул.Белорусская 21-51; ул.Киргизская 20-38; ул.Кременчугская 1-5, 2-22; пер.Сальский 22-42; пер.Медведицкий 25-47, 28-48; пер.Хоперский 21-39, 24-44; пер.Донецкий 23-39, 34-68; пер.Игарский 29-65, 36-68; пер.Днепровский 33-61, 36-66; пер.Беломорский 35-71; ул.Владиленская 1-55, 2-38; ул.Кржижановского 1-41, 2-56; ул.Герцена 13-61; пер.Бакинский 1-9; пер.Норильский 1-7, 2-8; пер.Рацонализаторский 1-31, 2-24; пр.Коммунистический 21/4, 23/4; ул.2-я Краснодарская 70/2.

С 07:00 до 17:00 — ул.Дарвина 49-57, 50-56; ул.Лучевая 31-71, 36-76; ул.Песчанокопская 1-53, 2-56.