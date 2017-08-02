В Песчанокопском районе открыли бюст командующего ВДВ Василия Маргелова
В центре села Песчанокопское в День ВДВ открыли бюст легендарного командующего воздушно-десантными войсками генерала Василия Маргелова. Как сообщили в отделе культуры администрации Песчанокопского района, это была инициатива десантников района.
Имя Василия Маргелова тесно связано с Ростовской областью. В 1943 году третья гвардейская дивизия под его руководством участвовала в битве на Миус-фронте. Семья генерала некоторое время жила в Таганроге. В приморском городе установлен его бюст и есть улица его имени.
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