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ОБЩЕСТВО

В Песчанокопском районе открыли памятник командующему ВДВ Василию Маргелову

16:42 Среда, 02.08.2017

В центре села Песчанокопское в День ВДВ открыли памятник легендарному командующему воздушно-десантными войсками генералу Василию Маргелову. Как сообщили в отделе культуры администрации Песчанокопского района, это была инициатива десантников района.

Имя Василия Маргелова тесно связано с Ростовской областью. В 1943 году третья гвардейская дивизия под его руководством участвовала в битве на Миус-фронте. Семья генерала некоторое время жила в Таганроге. В приморском городе установлен его бюст и есть улица его имени.

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