В Песчанокопском районе отремонтируют 2 детских садика

В Песчанокопском районе до 1-го августа отремонтируют 2 детских садика. Местный бюджет взял все расходы на себя. Сейчас меняют кровлю, окна, техническое оснащение. В одном из детских садов даже удалось сохранить работу групп — там приводят в порядок отдельно стоящее здание пищеблока и котельной.

«Сказали всё будет плиткой оббито, будет новое оборудование — печки, вытяжки. Это всё было совсем совсем древнее», — говорит воспитатель Светлана Толмачёва.

«Срок выполнения работ до конца июля-месяца. Я думаю, что мы успеем сделать в срок все необходимые работы», — говорит руководитель организации-подрядчика Павел Хомец.

Другой детский садик, который находится в селе Жуковское тоже отремонтируют к 1 августа. Его пришлось на время закрыть, там полностью меняют коммуникации, окна и двери.

«На замену оконных блоков в детском саду №15 выделено 467 тысяч рублей. И 180 тысяч на замену систем водопровода, канализации», — рассказал главный специалист отдела образования администрации Песчанокопского района Сергей Хорьяков.

Жуковский детский сад последний в Песчанокопском районе, где была необходимость менять окна. Кроме того, в этом году во всех дошкольных образовательных учреждениях района установят системы видеонаблюдения.