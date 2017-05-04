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ОБЩЕСТВО

В праздничные дни на Дону похолодает, ожидаются дожди

10:38 Четверг, 04.05.2017

9 и 10 мая жителям Дона нужно запастись зонтиками и сменить легкую одежду на куртки и ветровки — в праздничные дни регион ожидают дожди и понижение температуры.

Так, судя по прогнозу Гидрометцентра, начнет холодать уже с 4 мая. Например, сегодня в Ростове-на-Дону температура воздуха днем поднялась до 26 градусов, однако, далее она будет постепенно понижаться — сначала до 21 градуса, потом — уже 9 мая — обещают 11-18 градусов со знаком плюс, 10 мая — 9-14 градусов. И примерно такая же ситуация, только с другими значениями, будет наблюдаться по всей области. Кроме того, возможны небольшие дожди, они могут пройти 8, 9 и 10 мая. Скорость ветра составит пять метров в секунду.

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