В преддверии Дня железнодорожника в Ростове наградят лучших сотрудников РЖД

Сегодня донская столица чествует железнодорожников. Профессиональный праздник они будут отмечать в ближайшее воскресенье. А уже сейчас в КСК «Экспресс» проходит торжественное мероприятие. Оно началось с выставки, посвящённой РЖД.

Миниатюрные модели поездов, вокзала, детские рисунки и поделки представили гостям, среди которых был и губернатор Василий Голубев. Сегодня из его рук лучшие работники транспорта получат профессиональные награды, а также памятный знак 80-летия Ростовской области.

У праздника богатая история. Он был учреждён ещё во времена царской России, в 1896 году, и был приурочен ко Дню рождения императора Николая II. Именно он начал строительство железных дорог по России. Позже празднование отменили. Но в 1936 году советское правительство вернуло в календарь эту дату.

Теперь поздравлять работников железной дороги принято в первое воскресенье августа. В этом году празднования намечены масштабные — сегодня концерт и награждение, а завтра состоится благотворительный забег в честь Дня железнодорожника.