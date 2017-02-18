В рейтинге УЕФА ‘Ростов’ лидирует среди футбольных команд России

Победа ФК «Ростов» над «Спартой» в первом матче Лиги Европы, который прошел 16 февраля в Ростове, поднял Россию на одно место выше по турнирной таблице УЕФА. Напомним, игра завершилась со счетом 4:0. Теперь Россия стоит на шестой строчке, ее суммарный коэффициент составляет 49,532.

В управлении информационной политики правительства Ростовской области отметили, что ФК «Ростов» — явный лидер по набранным очкам в коэффициенте УЕФА среди российских команд (13,0). Далее идут «Краснодар» (10,5), «Зенит» (10,0), ЦСКА (7,0) и «Спартак» (0,5).