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ОБЩЕСТВО

В России отмечают День дальней авиации Воздушно-космических сил

11:21 Пятница, 23.12.2016

23 декабря в России отмечают День дальней авиации Воздушно-космических сил. За годы Первой мировой войны военные выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника.

За время Великой Отечественной войны летный состав дальних бомбардировщиков совершил около 220 тысяч боевых вылетов и сбросил более двух миллионов авиационных бомб различного калибра. 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а шесть летчиков удостоены этого звания дважды.

Как сообщает сайт Министерства обороны страны, в настоящее время дальняя авиация предназначена для решения стратегических и оперативных задач. На её вооружении стоят модернизированные самолеты, например, дальние бомбардировщики Ту-22М3, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.

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