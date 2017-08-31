В Ростов из Новочеркасска: ремонт М-4 вынуждает водителей искать объезд

М-4 сегодня встала в большую пробку. 18-километровый участок дороги на подъезде к Ростову со стороны Новочеркасска стал настоящей пыткой для автомобилей: максимальная скорость, до которой можно было разогнаться этим утром — 7 километров в час. Причиной затора стали ремонтные работы.

490-й километр федеральной трассы М-4 «Дон» — собственно, здесь и есть причина масштабной пробки. Весь поток, следующий из Москвы — гружёные фуры, автобусы, легковой транспорт — перестраивается в одну полосу движения. Мы видим дорожные жёлтые знаки — но ни техники, ни людей с самого утра так и не было.

Как часто бывает, дорожный ремонт стал для водителей полной неожиданностью. Двухполосную дорогу потеснили четыре ряда автомобилей. Кто-то опаздывал на работу, кто-то на таможню — доставить в срок груз.

В разгар утра понедельника пробка растянулась на 15 километров — от посёлка Рассвет до Аксая. Но по мнению водителей, даже при условии ремонта можно было избежать грандиозного «автостояния» — если бы некоторые участники были немного терпеливее.

«Все ругают обычно дальнобойщиков, но дальнобойщики здесь ни при чем — все обочина виновата и полоса, которая вдоль лесополосы. Ехали бы в один ряд или два, все были проехали», — говорит водитель.

По словам заместителя начальника ростовского «Автодора», сегодня днём строители приступят к капитальному ремонту полотна на участке длиною в 18 километров. Пётр Поздняков уверяет, что реконструкция вынужденная и неизбежная.

«К сожалению, с существующей интенсивностью движения в 60-70 тысяч автомобилей в сутки, происходит образование пробок. Но мы выбрали время проведения работ, когда интенсивность не настолько большая. Летом будет тяжелее», — говорит заместитель начальника ростовского территориального управления государственной компании «Автодор» Пётр Поздняков.

На участке между Аксаем и Новочеркасском полностью заменят дорожную одежду вплоть до основания. Строители обещают проложить несколько слоёв нового высокопрочного асфальта высотой в 16 сантиметров. Правда до полноценного открытия участка водителям придётся потерпеть до конца года — тогда закончат ремонт.

Основные работы дорожники завершат к 1 июня. В летний период до 10 сентября отрезок полотна будет временно открыт. Пока же водителям рекомендуют выбирать объездные маршруты — через Новочеркасск или Щепкинскую развязку.