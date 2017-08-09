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ОБЩЕСТВО

В Ростов прибыл второй Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут»

15:11 Среда, 09.08.2017

В аэропорту Ростова-на-Дону приземлился новый самолет авиакомпании «Азимут». Это уже второй воздушный борт компании, которая станет базовым перевозчиком «Платова». Планируется, что в течение трех лет будет сформирован воздушный флот из 12 судов. Напомним, новый Sukhoi Superjet 100 торжественно передали донской делегации на Международном авиасалоне «МАКС-2017″ в подмосковном Жуковском в июле. В Ростов самолет прибыл непосредственно с завода-производителя уже в фирменной ливрее.

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