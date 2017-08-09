В Ростов прибыл второй Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут»

В аэропорту Ростова-на-Дону приземлился новый самолет авиакомпании «Азимут». Это уже второй воздушный борт компании, которая станет базовым перевозчиком «Платова». Планируется, что в течение трех лет будет сформирован воздушный флот из 12 судов. Напомним, новый Sukhoi Superjet 100 торжественно передали донской делегации на Международном авиасалоне «МАКС-2017″ в подмосковном Жуковском в июле. В Ростов самолет прибыл непосредственно с завода-производителя уже в фирменной ливрее.