В Ростов привезли новую коллекцию ‘Ивановского текстиля’

«Ивановский текстиль» привез в Ростов новую коллекцию. Разнообразие продукции поражает не только яркими красками и богатым ассортиментом, но и экзотическими материалами. Подготовиться к предстоящим праздникам 8 марта и 23 февраля ростовчанам предлагают уже сейчас. На выставке в «ДонЭкспоцентре» — бывшем «ВертолЭкспо» — представлен широкий выбор текстильных изделий, а также подарочные комплекты для мужчин и женщин.

«На нашей выставке «Ивановского текстиля» можно приобрести комплекты постельного белья из сатина, поплина, сатина-жаккарда, перкали, бязи, ситца, шуйской бязи. Также в большом ассортименте подушки и одеяла с натуральными наполнителями», — говорит менеджер Светлана Дорофеева.

В Ростов «Ивановский текстиль» привез обновленный ассортимент.

«У нас появилась вот такая новиночка — лен. Подушка очень комфортная и удобная», — говорит продавец.

Производитель уверяет, что все изделия «Ивановского текстиля» из натуральных материалов. Это особенно ценят ростовчане, которые уже знакомы с продукцией.

«Очень качественный текстиль, расцветочки такие веселые, и в то же время спокойные. Удовольствие получаешь, когда приляжешь на постельное белье отдохнуть — вообще прелесть. Бесподобные. У них очень хорошего качества белье. Приятное телу, приятная носка, хорошее белье», — говорит покупатель.

Выставка «Ивановского текстиля» будет работать в «ДонэкспоЦентре» до 5 февраля включительно.