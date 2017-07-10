В Ростове активисты провели рейд против рекламы наркотиков

Ростов-на-Дону присоединился ко всероссийской акции по уничтожению рекламы наркотиков. Более ста добровольцев вышли на улицы города, чтобы закрасить опасные объявления. По словам активистов, больше всего рекламы наркотиков в центре донской столицы и на Чкаловском.

«Мы знаем, что через неделю надписи появятся опять. Новые телефоны, новые рекламы. Но мы опять выйдем, потому что мы жители своей страны, мы верим, что кто-то благодаря этой акции спасется и не погибнет или не сойдет с ума от этих синтетических препаратов», — сказал депутат думы Ставропольского края, руководитель ассоциации реабилитационных центров Северного Кавказа Николай Новопашин.