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ОБЩЕСТВО

В Ростове активисты провели рейд против рекламы наркотиков

22:25 Понедельник, 10.07.2017

Ростов-на-Дону присоединился ко всероссийской акции по уничтожению рекламы наркотиков. Более ста добровольцев вышли на улицы города, чтобы закрасить опасные объявления. По словам активистов, больше всего рекламы наркотиков в центре донской столицы и на Чкаловском.

«Мы знаем, что через неделю надписи появятся опять. Новые телефоны, новые рекламы. Но мы опять выйдем, потому что мы жители своей страны, мы верим, что кто-то благодаря этой акции спасется и не погибнет или не сойдет с ума от этих синтетических препаратов», — сказал депутат думы Ставропольского края, руководитель ассоциации реабилитационных центров Северного Кавказа Николай Новопашин.

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