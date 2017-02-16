В Ростове дали старт областному конкурсу на лучший студотряд

Сегодня в Ростове-на-Дону был дан старт областному конкурсу на лучший студотряд. Приурочен он к профессиональному Дню всероссийского студенческого движения. Участие в нем примут практически все молодежные отряды Дона, в их рядах более четырех тысяч человек. Итоги конкурса подведут после трудового семестра, а победитель получит переходящий губернаторский символ.

Значки на бойцовке — не просто атрибутика, это своего рода настоящие медали и опознавательные знаки. За семь лет труда в студенческом стройотряде Андрей Живой собрал немалую коллекцию наград. По каждой можно определить, где и когда он работал. Хотя, признается молодой человек, в молодежном движении оказался случайно.

«Когда был на первом курсе, увидел в институте объявление о том, что ведется набор на стройку в Сочи. Не понимал тогда, что это такое. Думал, что просто заработаю денег, но получилось так, что я до сих пор в студотрядах. Моя первая стройка была в 2010 году, возводили совмещенную автодорогу от Адлера на Красную поляну», — рассказывает руководитель строительного направления ростовского штаба студенческих отрядов Андрей Живой.

Сегодня Андрей — руководитель строительного направления. Вместе с остальными бойцами он отмечает, можно сказать, профессиональный праздник — День российских студенческих отрядов.

В Конгресс-холле ДГТУ собрались сотни ребят со всей области. Всего в регионе работает 91 отряд, в них задейстовано 4 тысячи 500 бойцов. Они занимаются педагогической, сервисной, сельскохозяйственной деятельностью. В их трудовой копилке есть масштабные стройки страны, например, космодромы «Восточный» и «Плесецк», а также региональные площадки — стадион «Ростов Арена» и аэропорт «Платов».

«Это же не только заработок, но и патриотизм. Ребята могут видеть свою страну, строить для нее. Молодежь ценит то, что построила сама. И когда ребята строят свой город, свой стадион, свой аэропорт, свой космодром, они относятся к этому достаточно серьезно», — поясняет председатель правления ростовского отделения российских студенческих отрядов, командир южного штаба студенческих отрядов Дмитрий Кротов.

Численность молодежного движения постоянно увеличивается. Уже сейчас база кандидатов насчитывает пять тысяч анкет. И, как говорят сами студенты, с каждым годом работать становится все интереснее. В этом году появился дополнительный стимул — впервые объявлен конкурс на лучший студотряд региона. Победитель получит Знамя губернатора.

«Уже даны поручения найти возможность еще стимулировать членов студенческих отрядов, хороших организаторов, и это поручение будет исполнено», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Кроме того, в честь предстоящего праздника учреждена Книга достижений. В ней ежегодно будет отражаться информация о лучших отрядах, командирах и комиссарах.