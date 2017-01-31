В Ростове для малоимущих организовано бесплатное питание

В столовой Минтруда региона (Ростов-на-Дону, улица Лермонтовская, 161) организовано бесплатное питание для малоимущих, сообщает сайт горадминистрации. Так получить такую помощью могут граждане, имеющие доход, размер которого ниже величины прожиточного минимума.

За талонами нужно обратиться в учреждение соцзащиты по месту регистрации, предоставив следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; справку о составе семьи; документы о заработке гражданина и членов его семьи за три месяца.

Добавим, с 1 февраля по 29 декабря 2017 года питание будет предоставляться ежедневно с 12 до 14 часов 30 минут, кроме выходных и праздничных дней.