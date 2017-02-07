В Ростове для школьников провели мастер-класс по казачьим боевым искусствам
В Ростове-на-Дону школьники встретились лучшими спортсменами клуба военно-патриотического воспитания «Патриоты Отечества», который входит в «Донскую войсковую федерацию казачьих боевых искусств «Перначъ».
Как сообщает сайт администрации донской столицы, ребята посетили мастер-класс по русскому рукопашному бою системы Алексея Кадочникова. Кроме того, собравшимся рассказали о традиционном казачьем оружии и его возможностях.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Рассказали детям, как шашкой можно разрубить человека от плеча до просака?