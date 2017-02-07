В Ростове для школьников провели мастер-класс по казачьим боевым искусствам

В Ростове-на-Дону школьники встретились лучшими спортсменами клуба военно-патриотического воспитания «Патриоты Отечества», который входит в «Донскую войсковую федерацию казачьих боевых искусств «Перначъ».

Как сообщает сайт администрации донской столицы, ребята посетили мастер-класс по русскому рукопашному бою системы Алексея Кадочникова. Кроме того, собравшимся рассказали о традиционном казачьем оружии и его возможностях.