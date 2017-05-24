В Ростове хотят установить автоматизированные системы велопроката

В центре Ростова-на-Дону хотят установить автоматизированные системы велопроката. Этот вопрос обсудили в администрации донской столицы. Во встрече принял участие гендиректор компании «СМУВ», с 2008 года их системы автоматизированного велопроката установлены в городах по всему миру, среди них Гренобль, Страсбург, Маракеш, Чикаго, Бангкок, Астана, Москва, Хельсинки, Ванкувер, Алма-Ата. Пилотный проект на 10 станций и 100 велосипедов в Ростове-на-Дону планируют запустить, когда будет выбран инвестор, сообщается на сайте городской администрации.