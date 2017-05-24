В Ростове хотят установить автоматизированные системы велопроката
В центре Ростова-на-Дону хотят установить автоматизированные системы велопроката. Этот вопрос обсудили в администрации донской столицы. Во встрече принял участие гендиректор компании «СМУВ», с 2008 года их системы автоматизированного велопроката установлены в городах по всему миру, среди них Гренобль, Страсбург, Маракеш, Чикаго, Бангкок, Астана, Москва, Хельсинки, Ванкувер, Алма-Ата. Пилотный проект на 10 станций и 100 велосипедов в Ростове-на-Дону планируют запустить, когда будет выбран инвестор, сообщается на сайте городской администрации.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Мертворожденный проект.
Те, кому приемлемо (позволяет социальный статус и физические данные) в качестве транспорта пользование велосипедом, имеют собственный.
Остальные пользуются личными автомобилями и общественным транспортом.
Кроме того, не забывайте, как «замечательно» у нас работает инновационная система оплаты за парковки — выброшенные деньги и поголовное недовольство жителей.
Скоро дойдёт до электрошокеров в отношении этих электронных чудо-колонн.
Велосипеды на велопарковках будут интересны, разве что воришкам, да администрации города — потешить своё псевдоевропейское эго. На пару месяцев.