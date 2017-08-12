В Ростове ищут пропавшую несколько дней назад девушку
Полиция Первомайского района Ростова распространила ориентировку на без вести пропавшую Анастасию Дмитриевну Красникову, 20.03.1994 года рождения. 9 августа девушка вышла из дома и не вернулась.
Приметы: на вид 20-25 лет, рост 160 см, глаза зеленые, волосы темно-русые.
В день исчезновения была одета в темный сарафан, черные босоножки с бантом зеленого цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 249-45-20, 249-45-62 или 02.
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