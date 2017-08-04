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ОБЩЕСТВО

В Ростове из-за благотворительного забега перекроют центральные улицы

15:08 Пятница, 04.08.2017

Из-за благотворительного забега, который пройдет завтра, 5 августа, и будет посвящен также Дню железнодорожника, в Ростове-на-Дону перекроют центральные улицы. Как сообщили в городском департаменте автодорог, уже сегодня в 11 часов ночи нельзя будет проехать по Театральной площади и участку Советской от Театрального проспекта до переулка Продольного. Завтра утром придется искать объездные маршруты тем, кто планировал двигаться по Большой Садовой выше Ворошиловского проспекта.

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