В Ростове из-за непогоды введен режим повышенной готовности



В Ростове-на-Дону введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение несколько часов назад подписал глава администрации Виталий Кушнарев.

Напомним, сегодня вечером на регион обрушилась метель. Экстренные службы прогнозируют заторы на дорогах, нарушения в работе пассажирского транспорта, систем жизнеобеспечения населения, налипание снега на провода, падения деревьев и слабозакрепленных конструкций. В чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер «112».

Телекомпания «Дон-ТР» будет следить за развитием событий. И о том, что произойдёт в ближайшие часы и ночью, расскажем в прямом эфире на канале «Россия 1″ в 7 часов 30 минут.