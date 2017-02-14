В Ростове из-за непогоды введен режим повышенной готовности
В Ростове-на-Дону введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение несколько часов назад подписал глава администрации Виталий Кушнарев.
Напомним, сегодня вечером на регион обрушилась метель. Экстренные службы прогнозируют заторы на дорогах, нарушения в работе пассажирского транспорта, систем жизнеобеспечения населения, налипание снега на провода, падения деревьев и слабозакрепленных конструкций. В чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер «112».
Телекомпания «Дон-ТР» будет следить за развитием событий. И о том, что произойдёт в ближайшие часы и ночью, расскажем в прямом эфире на канале «Россия 1″ в 7 часов 30 минут.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.