В Ростове к ЧМ-2018 планируют подготовить около двух тысяч волонтеров

В донском регионе волонтерами Чемпионата мира по футболу 2018 года хотят стать 7 тысяч 300 человек. Столько заявок подано в Ростовский волонтёрский центр, который работает на базе ДГТУ. Как сообщает пресс-служба университета, часть добровольцев уже прошла собеседование. Далее кандидатов ждет конкурсный отбор и непосредственно обучение. Добавим, всего Ростовский волонтёрский центр планирует подготовить к Чемпионату мира по футболу около двух тысяч человек.