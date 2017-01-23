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ОБЩЕСТВО

В Ростове к ЧМ-2018 планируют подготовить около двух тысяч волонтеров

18:15 Понедельник, 23.01.2017

В донском регионе волонтерами Чемпионата мира по футболу 2018 года хотят стать 7 тысяч 300 человек. Столько заявок подано в Ростовский волонтёрский центр, который работает на базе ДГТУ. Как сообщает пресс-служба университета, часть добровольцев уже прошла собеседование. Далее кандидатов ждет конкурсный отбор и непосредственно обучение. Добавим, всего Ростовский волонтёрский центр планирует подготовить к Чемпионату мира по футболу около двух тысяч человек.

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