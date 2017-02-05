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ОБЩЕСТВО

В Ростове людей все чаще обманывают ‘водомерные’ мошенники

10:20 Воскресенье, 05.02.2017

АО «Ростовводоканал» отмечает рост случаев мошенничества при поверке водомеров. Жертвами становятся жители донской столицы.

Сомнительные посредники предоставляют поддельные свидетельства о проверке, которые «Водоканал» не может зарегистрировать.

Часто недобросовестные компании для того, чтобы ввести людей в заблуждение, используют в своих названиях имена крупных ресурсоснабжающих организаций. Злоумышленники обещают поверить водомер и зарегистрировать поверку, при этом берут с клиентов немалые деньги.

Ростовчанам рекомендуют не доверять непроверенным посредникам и обращаться в организации, имеющие действующую аккредитацию Федеральной службы по аккредитации.

Обо всех фактах недобросовестных услуг по поверке водомеров «Водоканал» просит сообщать по телефону доверия: (863) 263-95-56 или многоканальному телефону «горячей линии»: (863) 283-17-17.

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