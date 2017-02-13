В Ростове массово гибнут грачи

Экологи бьют тревогу, а ростовчане обсуждают в Интернете массовую гибель птиц в Ботаническом саду Южного федерального университета. Необходимо отметить, что подобное происходит уже не в первый раз. Почему для многих пернатых, прилетевших в Ростовскую область эта зима оказалась последней?

Две дюжины погибших вестников весны обнаружили в Ботаническом саду. Одна из версий орнитологов: массовое заболевание пернатых — естественный механизм снижения популяции. Но вот сотрудники парка уверяют, что не первый год Ботанический сад становится для грачей кладбищем. Два года назад произошел случай, вызвавший шок как среди научных работников, так и у общественности.

«Грачи наедались на свалках остатками от сосисок и различных колбасных изделий. Видимо, какие-то предприятия сбрасывали и не обрабатывали мясные отходы, которые были в пластиковых обертках. Откуда мы это знаем? В конце зимы, обычно ближе к марту, у нас все аллеи устланы этими обертками», — рассказывает научный сотрудник Ботанического сада Александр Полтавский.

Ботанический сад — место ночлега многих птиц. Грачи — кочевники по своей сути, и здешние сейчас — гости с севера области, в Ростове они переживают морозы. А местные в данный период улетели зимовать в Краснодар.

Чтобы пережить холода, птицам надо много есть, объясняют специалисты. А еще они говорят, что погибают грачи, скорее всего, не успев найти себе ужин, ведь у птиц плохое обоняние. В любом случае, важно учесть и то, где они ищут корм.

«Два раза в день они летят над Ростовом от Ботанического сада до свалки за Западным микрорайоном, а вечером тем же путем возвращаются обратно. Все это не очень хорошо, но бороться с этим очень сложно», — отмечает доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Алексей Тихонов.

Сложно, потому что как ограничить птицам доступ к свалкам и некачественной еде экологи не знают. Отпугивать долго не получится — грачи быстро приспособятся и перестанут бояться чучел, а вопрос отстрела сразу становится на весы с вопросом биоэтики. Пока что ясно только одно — падеж не является вирусной инфекцией.

Подробнее сказали бы результаты анализов санэпидстанции, но экологи опасаются, что процесс займет столько времени, что с приходом весны возможную причину итак станет видно.