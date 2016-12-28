В Ростове на базе филиала ВГИКа открыли киноклуб

Учиться у лучших режиссеров мира теперь можно и в Ростове-на-Дону. На базе филиале ВГИКа открыли киноклуб. Здесь будут проходить факультативные занятия по истории кинематографа. Студенты смогут увидеть картины лучших мастеров разных поколений. Проект запустили в честь уходящего Года кино.

Клуб — это творческая площадка, где также планируют проводить встречи с представителями российской индустрии кино и показывать собственные работы студентов. По словам преподавателей ВГИКа, все это поможет будущим режиссерам развивать вкус и стиль.

«Мы должны учиться на их фильмах, должны смотреть очень много фильмов, потому что ненасмотренный человек просто не может быть режиссером. Нужно знать фишки всех режиссеров и уметь использовать их в своих фильмах», — поясняет студентка Елена Кабанова.

«Кино является важнейшим из искусств. Не только игровое, но и документальное, потому что оно рассказывает о жизни людей», — говорит студент Олег Павленко.