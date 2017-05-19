В Ростове на Береговой перекроют проезд из-за городского выпускного
В Ростове-на-Дону на время проведения общегородского выпускного вечера ограничат движение по улице Береговой, сообщает сайт мэрии. Так с 12 часов 23 июня до 7 часов утра 24 июня нельзя будет проехать на участке от проспекта Буденновского до переулка Газетного.
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Нужно убрать из программы общегородской выпускной на нашей грязной набережной, также как и убрали предыдущего мэра