Лента новостей

ОБЩЕСТВО

В Ростове на Береговой перекроют проезд из-за городского выпускного

11:05 Четверг, 18.05.2017

В Ростове-на-Дону на время проведения общегородского выпускного вечера ограничат движение по улице Береговой, сообщает сайт мэрии. Так с 12 часов 23 июня до 7 часов утра 24 июня нельзя будет проехать на участке от проспекта Буденновского до переулка Газетного.

Еще темы рубрики

19 мая 2017
На Дону постоено 277 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса
19 мая 2017
В Белокалитвинском районе пройдут XVI Каяльские чтения
19 мая 2017
На Ростовской АЭС идет загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок
19 мая 2017
В Ростове откроют мемориальную доску в честь народных поэтов Кабардино-Балкарии

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Константин Хачилиди 18.05.2017

Нужно убрать из программы общегородской выпускной на нашей грязной набережной, также как и убрали предыдущего мэра