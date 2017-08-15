Лента новостей

ОБЩЕСТВО

В Ростове на трёх улицах завершены дорожные работы

8:17 Вторник, 15.08.2017

Screenshot_279

В Ростове на трех улицах завершили ремонт. Асфальт обновляли на улице Красноармейской, проспекте Кировском и в переулке Мезенском. Кроме того, на отдельных участках были усилены нижние слои дорожного покрытия, сообщается на сайте городской администрации.

Руководитель МКУ «ДИСОТИ» Иван Кумбатов: «Дорожными рабочими выполнено устройство нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части с частичным усилением нижних слоев дорожной одежды крупнозернистым асфальтобетоном».

Еще темы рубрики

Screenshot_279
15 августа 2017
В Ростове на трёх улицах завершены дорожные работы
14 августа 2017
Жителей Милютинского района обследует передвижной флюорограф
14 августа 2017
В сентябре из-за велосоревнований перекроют трассу «Ростов-Азов»
14 августа 2017
Со вторника по пятницу сотни ростовчан останутся без света

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.