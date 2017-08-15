В Ростове на трёх улицах завершены дорожные работы

В Ростове на трех улицах завершили ремонт. Асфальт обновляли на улице Красноармейской, проспекте Кировском и в переулке Мезенском. Кроме того, на отдельных участках были усилены нижние слои дорожного покрытия, сообщается на сайте городской администрации.

Руководитель МКУ «ДИСОТИ» Иван Кумбатов: «Дорожными рабочими выполнено устройство нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части с частичным усилением нижних слоев дорожной одежды крупнозернистым асфальтобетоном».