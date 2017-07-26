В Ростове на Лермонтовской временно ограничат проезд для транспорта
С 13 по 31 августа в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта на улице Лермонтовской — на участке от Буденновского до Халтуринского. Как сообщает сайт администрации донской столицы, такое решение было принято в связи с проведением ремонтных работ.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.