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ОБЩЕСТВО

В Ростове на Лермонтовской временно ограничат проезд для транспорта

15:57 Среда, 26.07.2017

С 13 по 31 августа в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта на улице Лермонтовской — на участке от Буденновского до Халтуринского. Как сообщает сайт администрации донской столицы, такое решение было принято в связи с проведением ремонтных работ.

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