В Ростове на Пушкинской обновили все скамейки

В Ростове на Пушкинской обновили все лавочки. На 104 скамейках заменили деревянные и рейки и вскрыли их темно-коричневым лаком. Также конца июля отремонтируют лавочки в сквере 1-го Пионерского слета, работы там уже ведутся, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.