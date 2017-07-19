Лента новостей

ОБЩЕСТВО

В Ростове на Пушкинской обновили все скамейки

11:09 Среда, 19.07.2017

Screenshot_178

В Ростове на Пушкинской обновили все лавочки. На 104 скамейках заменили деревянные и рейки и вскрыли их темно-коричневым лаком. Также конца июля отремонтируют лавочки в сквере 1-го Пионерского слета, работы там уже ведутся, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Еще темы рубрики

19 июля 2017
Донские селекционеры создали новый сорт чечевицы
19 июля 2017
Ростов и Таганрог получили низкие баллы в рейтинге качества городской среды
19 июля 2017
Четыре донских театра получат новое оборудование
f4aa04de838d26daf919d6a6ed09af1b
19 июля 2017
В Ростове на Пушкинской обновили все скамейки

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.