В Ростове на Пушкинской обновили все скамейки
В Ростове на Пушкинской обновили все лавочки. На 104 скамейках заменили деревянные и рейки и вскрыли их темно-коричневым лаком. Также конца июля отремонтируют лавочки в сквере 1-го Пионерского слета, работы там уже ведутся, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.
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