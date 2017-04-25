В нескольких районах Ростова отключат свет

Городские электросети предупредили об отключениях света на ряде улиц Ростова-на-Дону. Это связано с проведением технических работ. Сегодня, 25-го апреля, света не будет с 9:00 до 17:00 на территории садовых товариществ «Светоч» и «Аксаец», а также по адресам 25-я линия 5, 27-я линия 16А, улица Комсомольская 1/1, 3А, 8/14, 9-11.

26 апреля с 9:00 до 17:00 отключения пройдут на улицах Вятская 91-95, 122-124, Абоканская 51-75, Медногорская 2-68; Лесозащитная 2-30, 1-23, Щербакова 100-114, Печерская 1-31, 2-34, Двинская 1-15, 32-46 и в переулке Орехово-Зуевский 1-11, 4-10.

27 апреля с 9:00 до 17:00 света не будет по улице Куйбышева 1-25, 10-30 и Гранитная 27-73, 30-74, в переулках Кавказский 2-20, 1-17, Казбекский 1-19, 2-30, 32-50, 21-39, Нальчикский 2-44, 1-47, Тебердинский 1-37, 2-32, 34-56, 39-71, Тувинский 6-58, 29-55,47-59, 3-9, 4-6, Поворотный 2-6, 1-5, Дзерджинского 1-35, 2-64, Кабардинский 19-33, 30-52, Осетинский 20-34, 21-39, Кавказский 22-36, 21-37.

28 апреля с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии по проспекту 40 лет Победы 63/1, 63/13, 43В.