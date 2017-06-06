В Ростове на Стачки установят двухметровый паровоз образца 1896-го года

Постамент станет новой визитной карточкой Железнодорожного района донской столицы. 5 августа ему исполнится 80 лет, но программу праздничных мероприятий разрабатывают уже сейчас. Жители и гости района смогут прокатиться на ретропоезде, поучаствовать в спортивных соревнованиях, всевозможных флешмобах и посмотреть выступления творческих коллективов.

«У нас создан альманах, журнал. Уже сейчас наработаны все материалы, куда будет входить интервью всех жителей, почетных жителей Железнодорожного района, где будут учтены история Железнодорожного района. И это все будет объединено в один единый альбом, который потом разойдется по всему городу, а может даже по области», говорит глава Железнодорожного района Ростова-на-Дону Дмитрий Симков.