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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове на улице Содружества прогремел непонятный взрыв

23:09 Четверг, 23.02.2017

Сегодня около 19 часов жители Советского района Ростова стали свидетелями странной вспышки зеленого цвета, которая последовала за непонятным взрывом. Как пишут пользователи одной из популярных групп соцсети «Вконтакте», вспышку видели в разных концах района — на 2-ой Краснодарской, на Доватора и даже на парковке у гипермаркета «Лента».

Пока никаких заявлений от официальных ведомств не поступало, но жители дома, где произошел инцидент, предположили, что из-за скачка напряжения что-то взорвалось в магазине, который расположен на первом этаже. Другая версия — мог произойти хлопок газа в одной из квартир на третьем этаже здания. По неподтвержденной информации, пострадало два человека. Момент взрыва и зеленая вспышка попали на запись видеорегистратора машины, которая как раз оказалась рядом. Подробности уточняются.

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