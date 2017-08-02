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ОБЩЕСТВО

В Ростове на Вавилова до конца октября ограничат движение транспорта

14:04 Среда, 02.08.2017

С 20 августа по 29 октября на улице Вавилова ограничат движение транспорта. Такое решение было принято в связи с проведением капремонта канализации. Как сообщает сайт администрации донской столицы, в указанный период времени сложно будет проехать по участку от дома №59 до №62 «в».

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В Ростове на Вавилова до конца октября ограничат движение транспорта

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