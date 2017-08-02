В Ростове на Вавилова до конца октября ограничат движение транспорта

С 20 августа по 29 октября на улице Вавилова ограничат движение транспорта. Такое решение было принято в связи с проведением капремонта канализации. Как сообщает сайт администрации донской столицы, в указанный период времени сложно будет проехать по участку от дома №59 до №62 «в».