В Ростове на Западном открыли новый жилой комплекс

Сегодня в Ростове прошло торжественное открытие нового жилого комплекса «Екатерининский», который входит в Генеральный план развития Донской столицы. На 12-ти гектарах земли появятся 11-ть многоэтажек и объекты инфраструктуры: 2 детских сада и 4 многоуровненые парковки. Жилой комплекс строят в Западном микрорайоне Ростова — на территориии бывшего завода «Дон Гис».

Для нас, как для власти, приоритетная задача — строоительство именно такого жилья. В первые дни своей работы я проповедовал именно комплексное освоение территорий, а не точечную застройку. Мы занимаем лидирующее положение в России по уровну строительства жилья. В прошлом году мы ввели в строй 1 млн 113 тысяч квадратных метров жилья. Если говорить о многоквартирных домах, то это 626 тысяч квадратных метров жилья. Это хороший показатель»,- сказал глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

