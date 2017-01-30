В Ростове начался обратный отсчет до Мундиаля

Сильный мороз не напугал желающих собраться сегодня в центре Ростова, который превратился в большую фанзону. Там были запущены специальные часы, которые ведут обратный отсчет.

До Сочи — 548, до Казани — 1471, до Калининграда — 2324. Точное расстояние до каждого из городов-организаторов Чемпионата мира по футболу теперь зафиксировано на знаке-указателе, установленном в самом центре Ростова. Это даже не информационное табло, а скорее символ приближающегося спортивного праздника. Ровно 500 дней до старта чемпионата — Ростов первым из городов-организаторов открывает символический знак.

«Мы должны каждый день, каждую неделю проводить какие-то мероприятия для популяризации футбола и для позиционирования Ростова как организатора. Больше рекламы, чтобы знали не только здесь, но и за рубежом, что есть такой прекрасный город, в который они могут и должны приехать на Чемпионат мира по футболу», — говорит заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В это время здесь же, на площади, волонтёры переоблачаются в яркие накидки и выстраиваются строго определённым образом. Видно, что репетировали. Участники флешмоба — количеством около 100 человек — составляют собой три огромные цифры. Пять, ноль, ноль — 500 дней до Чемпионата.

«Мы ждем праздник, и даже 500 дней для нас — это уже начало Чемпионата мира. Потому что он у нас в душе. Я думаю, у каждого ростовчанина, который любит футбол. Не взирая на возраст, на холод — праздник для всех. Ростовчане, с праздником!», — говорит волонтёр Анна Ткач.

В руках у каждого участника акции — воздушные шары со светодиодными огоньками белого, синего и красного цветов. По команде шары взмывают вверх, раскрашивая вечернее ростовское небо в цвета российского флага. 500-дневный рубеж обратного отсчёта времени, оставшегося до Чемпионата, официально считается пройденным.