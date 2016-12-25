В Ростове обсудили готовность области к ЧМ-2018

Ростовская область весь этот год без устали и вопреки всему строила и обновлялась. Но особое внимание к двум масштабным проектам — стадиону и аэропорту. И пока другие города России, где также готовятся к чемпионату мира по футболу, лишь пытаются сделать всё в срок, ростовчане рапортуют, что объекты возводятся с опережением графика.

Поручение перенести открытие «Ростов-Арены» на месяц раньше губернатор озвучил 21-го декабря на встрече оргкомитета подготовки. Через два дня — на расширенном заседании правительства первый зам Василия Голубева Игорь Гуськов отчитывается: стадион строят по графику, готовность 65 процентов. Вторая важнейшая часть подготовки — обустройство шести тренировочных площадок. Тут все на стадии, близкой к разработке проектов.

«В текущем году завершены проектные работы по стадионам «Локомотив» и СК Лакомого в Азове. По ним приступили к строительно-монтажным работам», — уверил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

По площадке СКА проект получил положительное заключение госэкспертизы. В этом году, по словам Игоря Гуськова, курирующего проект, будет заключен контракт на строительство. Площадку «Олимп-2″ будут ремонтировать, а не реконструировать. И это согласовано с федеральным минспорта. По стадиону «Труд» проектные работы завершаются, по таганрогскому «Торпедо» — завершены. Объекты, кроме одного, обещают ввести в строй в следующем году.

«Кроме стадиона «Труд», который будет завершен в марте 2018-го года», — уточнил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Работы на «Ростов-Арене» ведутся с июня 2013-го. Металлический каркас кровли начали монтировать ровно год назад. В июле нынешнего строители завершили устройство железобетонной чаши стадиона и монтаж конструкций, на которых будет держаться кровля. В ноябре полностью завершены железобетонные работы.

«Части опор, которые нужны были для строительства, они демонтируются, скоро их не будет совсем», — говорит первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Это интервью мы писали в конце ноября. К нынешнему моменту демонтаж опор завершен. В начале года в левобережье открыт новый газопровод стоимостью почти в 700 миллионов. А в середине октября областное минЖКХ отрапортовало о сдаче еще одного инфраструктурного объекта — котельной. Оригинальный дизайн — в стилистике будущего спортивного сооружения.

«Котельная мощностью 19 Мегаватт, стоимостью 119 млн рублей. Построена она для обеспечения теплоснабжением нового строящегося стадиона», — говорит министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

В ноябре глава администрации Ростова поручил ускорить благоустройство территории вокруг стадиона. Левобережная зона должна быть полностью готова принимать гостей к сентябрю 2017-го. Ударная стройка началась здесь в июле. Улицу Левобережную перекрывали, чтобы расширить дорогу, заменить инженерные коммуникации.

Первый замглавы администрации Ростова Сергей Кузнецов пообещал, что до конца года завершится во-первых, капремонт Левобережной и строительство магистрали «Южный подъезд — Левобережная», во-вторых, проектирование пляжно-парковой зоны.

Аэропорт. Запуск объекта запланирован на 1 декабря 2017 года. Об этом заявил на упомянутом уже заседании правительства Игорь Гуськов. Взлетно-посадочную полосу сдали в июне. Перрон и посадочные стоянки сейчас готовы на 98 процентов. Служебно-техническая территория — на 45. Министру транспорта России Максиму Соколову в начале декабря доложили — строители опережают график на 2 месяца.

«Несмотря на непростые общеэкономические условия, нам удается оставаться не только в графике проекта, но и в полном соответствии с его финансовыми параметрами», — говорит председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Кстати, пассажирский терминал, который финансирует компания Виктора Вексельберга, готов на более чем 40 процентов, аэродромная часть — на 65. Многих волнует, как пассажиры будут добираться за 30 километров от Ростова.

«Строительство новых автодорог должны завершиться до 1 декабря 2017 года. Будет организация регулярного транспортного маршрута из Ростова. Мы рассматриваем перспективно-альтернативные варианты доставки наших пассажиров, среди которых есть предложение разработки проекта скоростного трамвая», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Что же до дел туристических, в Ростове создан третий туристско-информационный центр, расположенный возле парка Горького. По официальным заявлениям городской администрации, решается вопрос создания четвертого офиса — на станции «Ростов Главный». В городе заработал волонтерский центр, регистрация кандидатов идет с 1 июня. По данным мэрии, в полку волонтеров сейчас около 8 тысяч человек.

На расширенном заседании правительства 23-го декабря помимо прочего прозвучало еще одно поручение губернатора. Василий Голубев буквально потребовал от подчиненных и глав муниципалитетов сделать безопасность проведения Чемпионата наиважнейшим ориентиром в подготовке.

«Это касается каждого из вас. В период проведения и подготовки к Чемпионату должна быть некая особая статья вашего внимания. Что бы ни произошло в любой точке Ростовской области, все будут сравнивать. Пойдут разговоры, даже если это что-то произошло в 300-400 километрах от Ростова. Если, по мнению некоторых политических деятелей, здесь у нас на лыжах катаются, как вы помните, то ориентир для таких будет одно слово — «Ростовская область» — все!», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.