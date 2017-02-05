В Ростове обсудили меры профилактики межнациональных конфликтов

В администрации Ростова-на-Дону прошло совещание, на котором обсудили итоги 2016 года и наметили планы на 2017 год. Так среди особенно важных тем обсуждались меры профилактики межнациональных конфликтов и экстремизма.

Собравшиеся отметили, что в донской столице в мире и согласии проживают люди разных национальностей и конфессий. Однако напряженность время от времени возникает, особенно среди молодежи.

В связи с этим участники встречи поговорили о том, как сглаживать подобные настроения. Одной из структур, обеспечивающей порядок, являются казаки. Именно поэтому 25 и 26 февраля на народных гуляньях, посвященных празднованию Масленицы, они будут охранять порядок и безопасность ростовчан.

Кроме того, на совещании особо отметили необходимость активнее и эффективнее использовать Консультативный Совет общественных объединений и органов местного самоуправления Ростова-на-Дону для разработки предложений и рекомендаций по проблемам, связанным с межнациональными и межконфессиональными отношениями. В текущем году Совет продолжит и усилит свою работу.