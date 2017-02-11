В Ростове обсудили вопросы и проблемы экологии
На природоохранные мероприятия в донском регионе направят в пять раз больше средств. Об этом сегодня шла речь на заседании экспертной площадки под патронатом губернатора Василия Голубева. Участники обсудили вопросы экологической безопасности, природоохранного просвещения, вовлечения молодежи Дона в единое движение. Также было предложено широко внедрять систему раздельного сбора отходов и увеличить количество маршрутов экологического туризма на Дону.
«Нам нужно сегодня вписать свои потребности в естественные возможности природы и, самое главное, не ставить под угрозу благополучие будущих поколений. Я думаю, что это главная задача, которая требует нашего внимания и решения», — говорит губернатор Василий Голубев.
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теперь можно будет вырубить в пять раз больше деревьев!